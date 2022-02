Prendre son temps comme autrefois : Promenade en calèche Honfleur Honfleur Catégories d’évènement: Calvados

Honfleur Calvados Promenade en calèche :

30 mn : départ Centre-ville : 60 € –

45 mn : départ de la Ferme Saint-Siméon : 90 €

(avec possibilité de Teatime après : 12 €/personne) Réservation 24 heures à l’avance +33 2 31 89 23 30 Promenade en calèche :

