Prendre soin de son immunité Mas des Oursons, 2 octobre 2021, Pont-de-Crau.

Prendre soin de son immunité

Mas des Oursons, le samedi 2 octobre à 09:30

Pour cette nouvelle année, nous vous proposons des journées bien-être dans l’environnement privilégié du Mas des Oursons, un cadre idyllique pour se détendre en pleine nature, et expérimenter différents outils de santé naturelle. Avec Denis Belmonte, enseignant de qigong, méditation et tai-chi-chuan vous pratiquerez un qigong adapté pour chaque saison, et vous vous initierez à différentes techniques de méditation. Avec Anne-Sophie Lemaire, médecin et formatrice en santé naturelle, vous découvrirez l’univers des plantes médicinales et des huiles essentielles, pour prendre soin de vous et de votre famille au fil des saisons. En 2021 • Samedi 2 octobre • Renforcez votre immunité pour un automne serein • Samedi 27 novembre • Préparez l’hiver en méditation et massage • Samedi 18 décembre • Trouvez l’équilibre entre plaisir et santé pour les fêtes de fin d’année En 2022 • Samedi 22 janvier • Démarrez l’année avec le plein de résolutions • Samedi 12 février • Apprenez des techniques aphrodisiaques pour fêter l’amour • Samedi 5 mars • Harmonisez votre énergie pour l’arrivée du Printemps • Samedi 2 avril • Renforcez les capacités d’apprentissage de votre cerveau • Samedi 14 mai • Libérez votre créativité auprès des fleurs • Samedi 25 juin • Soyez en forme pour l’été Les séances de qigong et de méditation sont accessibles à tous et ne nécessitent pas de matériel particulier. Nous adaptons le programme de chaque journée en fonction des besoins du moment. Vous êtes là avant tout pour vous détendre. Tarifs : 80€ / personne pour une journée // 60€ si inscription à l’année. Journée : de 9h30 à 17h30.

80 €

Une journée détente dans un cadre magnifique à Arles, pour explorer les bienfaits de la phytothérapie et du Qigong avec Anne-Sophie et Denis.

Mas des Oursons 32 chemin du pin • Pont de Crau • 13200 ARLES Pont-de-Crau Bouches-du-Rhône



