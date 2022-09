PRENDRE SOIN DE SOI Sêvremont Sêvremont Catégories d’évènement: Sèvremont

PRENDRE SOIN DE SOI Sêvremont, 30 septembre 2022

La Flocelliêre Maison de la Vie Rurale – La Bernardiêre

Vendée Sêvremont En partenariat, Philippe Croisé et Elodie Texier vous présenteront les plantes de saison dans un usage quotidien tant médicinal qu’alimentaire : Présentation des plantes (vertus, emploi …), avec une approche sur l’alimentation vivante, dans un cadre naturopathique. Sur réservation.

Groupe de 8 personnes minimum à 15 maximum.

Tarif pour les 2 heures : à partir de 14€¨ par personne (au-delà participation libre et consciente) Philippe Croisé et Elodie Texier vous proposent une animation sur l’utilisation des plantes au quotidien. naturofeel@gmx.com Maison de la Vie Rurale – La Bernardiêre La Flocelliêre Sêvremont

