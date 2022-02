Prendre soin de soi pour prendre soin des autres Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Prendre soin de soi pour prendre soin des autres Médiathèque Espace Jacques Demy, 17 mars 2022, Nantes.

Horaire : 14:30 16:30

Gratuit : oui Renseignements : Maison des Aidants Tél. : 02 51 89 17 60 – maisondesaidants@mairie-nantes.fr Salle Jules Valles Un événement pour prendre conscience de l’importance de garder une place pour soi lorsque l’on est aidant.Venez découvrir des moyens de prendre soin de soi (comment se maintenir en forme, se détendre), échanger autour des techniques d’aide (transferts, déplacements, toilette…) et des aides techniques.Pour ceux qui le souhaitent, un cycle d’ateliers pour aller plus loin complètera dans les semaines à venir ce temps d’information. Médiathèque Espace Jacques Demy adresse1} Centre-ville Nantes 44000

