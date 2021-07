Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire, Le Chambon-sur-Lignon Prendre soin de soi Le Chambon-sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon Catégories d’évènement: Haute-Loire

Prendre soin de soi Le Chambon-sur-Lignon, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Le Chambon-sur-Lignon. Prendre soin de soi 2021-07-10 09:30:00 – 2021-07-10 17:00:00 L’ Ecrin 27, Route du Mazet

Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire 60 60 EUR Pratique (yoga et respiration) et enseignement (ayurvéda) avec Valérie Robert, professeure de yoga. valerie.lecrin@gmail.com +33 6 88 62 97 73 https://www.yogayurveda43.com/ dernière mise à jour : 2021-03-09 par

