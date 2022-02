Prendre soin de soi Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines Trappes Catégories d’évènement: Trappes

— 2 séances obligatoires — Session 1 : mardi 1 février de 14h à 16h Session 2 : mardi 8 février de 14h à 16h **Animé par Cap Form Conseil** **Inscription obligatoire au 01 34 82 82 61** Venez découvrir une méthode qui permet d’aborder une approche globale de la santé physique et mentale pour retrouver votre énergie au profit de vos projets professionnels. Cité des Métiers de Saint-Quentin-en-Yvelines 1 rue des Hêtres, Trappes Trappes Yvelines

