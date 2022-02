Prendre soin : au-delà de la compétence, une attitude humaine Centre Sèvres Paris Catégorie d’évènement: Paris

du mardi 8 février au mardi 22 février à Centre Sèvres

Les nouvelles figures du soin (cf. Esprit, 2006/1), mises en valeur notamment à partir de l’éthique du care, font apparaître une attitude humaine fondamentale, qui ne se réduit pas aux compétences d’un métier. Que nous enseigne sur nous-mêmes, sur la réalité humaine, le prendre soin ? Nous évoquerons l’articulation entre vulnérabilité et capacités, la sollicitude et l’interdépendance. Avec **Agata ZIELINSKI**, Xavière, ancienne élève de l’ENS (Fontenay Saint-Cloud), docteur en philosophie, professeure agrégée de philosophie, maître de conférence en philosophie, faculté de Médecine de Rennes I.

Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris

2022-02-08T19:30:00 2022-02-08T21:00:00;2022-02-15T19:30:00 2022-02-15T21:00:00;2022-02-22T19:30:00 2022-02-22T21:00:00

