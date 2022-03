Prendre l’eau Bourbon-Lancy, 14 mai 2022, Bourbon-Lancy.

Prendre l’eau place du Musée Église-musée Saint-Nazaire Bourbon-Lancy

2022-05-14 14:00:00 – 2022-07-10 18:00:00 place du Musée Église-musée Saint-Nazaire

Bourbon-Lancy Saône-et-Loire

EUR Pendant que les murs suintent, le sol s’imbibe. En dessous, la source bouillonne. Canalisée, elle délivre ses bienfaits.

Pourtant, les gargouilles sont assoiffées. Lentement, les gouttes rongent la pierre. Le vase est sur le point de déborder.

Né en 1997, Nathan Carême sonde les fuites et s’infiltre dans le sous-sol pour faire émerger les signes de ce paysage qui tombe en ruine. Avec des interventions in situ palliatives et contemplatives, il nous invite à attendre le miracle à bord d’un radeau à la dérive.

Du 14 mai au 10 juillet,

Mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h – Église-musée Saint-Nazaire.

Gratuit

Renseignements au 03 85 89 23 23.

Mesures sanitaires selon les règlementations en vigueur.

Pendant que les murs suintent, le sol s’imbibe. En dessous, la source bouillonne. Canalisée, elle délivre ses bienfaits.

Pourtant, les gargouilles sont assoiffées. Lentement, les gouttes rongent la pierre. Le vase est sur le point de déborder.

Né en 1997, Nathan Carême sonde les fuites et s’infiltre dans le sous-sol pour faire émerger les signes de ce paysage qui tombe en ruine. Avec des interventions in situ palliatives et contemplatives, il nous invite à attendre le miracle à bord d’un radeau à la dérive.

Du 14 mai au 10 juillet,

Mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 14h à 18h – Église-musée Saint-Nazaire.

Gratuit

Renseignements au 03 85 89 23 23.

Mesures sanitaires selon les règlementations en vigueur.

place du Musée Église-musée Saint-Nazaire Bourbon-Lancy

dernière mise à jour : 2022-03-02 par