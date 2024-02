Prendre le parti des rivières Le Pavillon Caen, dimanche 3 mars 2024.

Prendre le parti des rivières Le Pavillon Caen Calvados

Du bassin du Gouët en Bretagne avec Agnès Sinaï jusqu’à l’estuaire de la Gironde avec Clémence Mathieu, via la Sienne dans le Cotentin avec Marin Schaffner, nous suivrons plusieurs initiatives visant à prendre soin des rivières. Une rencontre pour nourrir directement la démarche Nous Sommes Orne initiée ce printemps par un collectif de structures.

Avec Agnès Sinaï, journaliste environnementale, auteure et directrice de l’Institut Momentum, Clémence Mathieu, paysagiste et artiste, Marin Schaffner, auteur, traducteur et éditeur, et Elisabeth Taudière, architecte et directrice de Territoires pionniers.

Du bassin du Gouët en Bretagne avec Agnès Sinaï jusqu’à l’estuaire de la Gironde avec Clémence Mathieu, via la Sienne dans le Cotentin avec Marin Schaffner, nous suivrons plusieurs initiatives visant à prendre soin des rivières. Une rencontre pour nourrir directement la démarche Nous Sommes Orne initiée ce printemps par un collectif de structures.

Avec Agnès Sinaï, journaliste environnementale, auteure et directrice de l’Institut Momentum, Clémence Mathieu, paysagiste et artiste, Marin Schaffner, auteur, traducteur et éditeur, et Elisabeth Taudière, architecte et directrice de Territoires pionniers. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 17:00:00

fin : 2024-03-03 19:00:00

Le Pavillon 10 Quai François Mitterrand

Caen 14000 Calvados Normandie reservations@chantierscommuns.fr

L’événement Prendre le parti des rivières Caen a été mis à jour le 2024-02-14 par OT Caen la Mer