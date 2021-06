Paris Paris 14ème Paris Prendre l’art Paris 14ème Paris Catégorie d’évènement: Paris

Prendre l’art Paris 14ème, 6 juin 2021-6 juin 2021, Paris. Prendre l’art

du dimanche 6 juin au dimanche 13 juin à Paris 14ème Entrée libre

Balade artistique par le comité des fêtes plaisance Pernety Paris 14ème 75014 Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-06T15:00:00 2021-06-06T18:00:00;2021-06-13T15:00:00 2021-06-13T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Paris 14ème Adresse 75014 Ville Paris lieuville Paris 14ème Paris