Souleuvre-en-Bocage La Bibli' - bibliothèque de Souleuvre en Bocage Calvados, Souleuvre en Bocage « Prendre l’air… » Lecture/spectacle de Marc Fremond La Bibli’ – bibliothèque de Souleuvre en Bocage Souleuvre-en-Bocage Catégories d’évènement: Calvados

Souleuvre en Bocage

« Prendre l’air… » Lecture/spectacle de Marc Fremond La Bibli’ – bibliothèque de Souleuvre en Bocage, 22 janvier 2022, Souleuvre-en-Bocage. « Prendre l’air… » Lecture/spectacle de Marc Fremond

La Bibli’ – bibliothèque de Souleuvre en Bocage, le samedi 22 janvier 2022 à 20:30

Nous découvrons une nouvelle facette du comédien. Dans la peau d’un poète-naturaliste-philosophe, il s’appuie sur la beauté et sur les variations infinies de la nature pour nous faire goûter la plénitude de l’instant. L’espace, l’imagination, l’extrapolation sont ses moyens de transports au cœur des paysages, des rêveries et des réflexions. Avec la fraîcheur du néophyte, il observe attentivement le vivant et délivre une poésie simple et profonde.

nombre de places limité

Nous découvrons une nouvelle facette de l’auteur, metteur en scène et comédien Marc Frémond qui se glisse, le temps d’une lecture, dans la peau d’un poète-naturaliste-philosophe. La Bibli’ – bibliothèque de Souleuvre en Bocage 2 bis rue du Haras Le Bény-Bocage 14350 Souleuvre-en-Bocage Souleuvre-en-Bocage Le Bény-Bocage Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T20:30:00 2022-01-22T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Souleuvre en Bocage Autres Lieu La Bibli' - bibliothèque de Souleuvre en Bocage Adresse 2 bis rue du Haras Le Bény-Bocage 14350 Souleuvre-en-Bocage Ville Souleuvre-en-Bocage lieuville La Bibli' - bibliothèque de Souleuvre en Bocage Souleuvre-en-Bocage