Prendre la route : une philosophie de la conduite par Matthew Crawford

Gare Saint-Sauveur, le jeudi 4 novembre à 19:00

Le futur n’exige rien. Pourtant, le marketing, cette industrie mondiale de la persuasion, épaulée par sa cohorte de discoureurs professionnels et d’influenceurs appointés, veut nous faire croire, au nom de la sécurité et de la pureté de l’air, que l’inéluctable se nomme « voiture électrique autonome ». Or, le seul inéluctable que nous voyons c’est le réchauffement climatique et l’accroissement continu de la dette écologique, et la voiture propre est d’abord celle qu’on ne produit pas, celle qu’on conserve, répare, adapte et transforme près de chez soi, celle qu’on conduit soi-même sur la route, en liberté. Quelles conditions et quelles précautions suppose ce qui pourrait s’appeler alors une philosophie de la conduite ?

Le marketing veut nous faire croire, au nom de la sécurité et de la pureté de l’air, que l’inéluctable se nomme : voiture électrique autonome. Mais la voiture propre est celle qu’on ne produit pas.

