2022-10-23 – 2022-10-23

« Nous sommes tous singuliers, c’est notre point commun »

La technique et jeux de théâtre orientés vers la communication favorisent les relations en famille, à l’école, au travail, préparent à un examen oral ou à un entretien d’embauche et à prendre la parole l’esprit tranquille et de façon amusante.

En travaillant les différents outils de l’acteur, les participants avanceront progressivement vers une oralité plus libre, à la fois plus respectueuse et plus engagée.

Pas de texte à apprendre ni de recette magique mais de l’écoute, de l’action, du jeu et du partage.

Dirigé par David Dérosais. À partir de 16 ans.

info@viscomica.org http://www.viscomica.org/

