Prendre forêt : rencontre littéraire & dédicaces Munster, 9 juin 2021-9 juin 2021, Munster.

Prendre forêt : rencontre littéraire & dédicaces 2021-06-09 14:30:00 – 2021-06-09 16:00:00

Munster 68140 Munster

La Médiathèque de la Vallée de Munster et la librairie Carpe Diem vous proposent une rencontre autour de la sortie de « Prendre Forêt », conçu dans la vallée de Munster : carnet de voyage immobile écrit par Claire Audhuy et illustré par les aquarelles de Sophie Bataille, avec lecture d’extraits et dédicaces en présence de l’illustratrice.

J’avais décidé d’aller vivre autrement, ailleurs, un temps, dans un refuge de montagne au coeur des Vosges, en plein hiver. Un ermitage pour observer la nuit et le jour, contempler le silence et les étoiles. Une manière d’habiter parmi les arbres et de respirer la montagne toute entière. Claire Audhuy

« Prendre Forêt » est aussi le voyage du deuil, de l’amour qui ne disparait pas avec l’être aimé. Mais l’espoir et la conscience d’être en vie résonnent au plus fort dans cette parenthèse hors du temps.

Rencontre littéraire et dédicaces

+33 3 89 77 24 43

Rencontre littéraire et dédicaces

La Médiathèque de la Vallée de Munster et la librairie Carpe Diem vous proposent une rencontre autour de la sortie de « Prendre Forêt », conçu dans la vallée de Munster : carnet de voyage immobile écrit par Claire Audhuy et illustré par les aquarelles de Sophie Bataille, avec lecture d’extraits et dédicaces en présence de l’illustratrice.

J’avais décidé d’aller vivre autrement, ailleurs, un temps, dans un refuge de montagne au coeur des Vosges, en plein hiver. Un ermitage pour observer la nuit et le jour, contempler le silence et les étoiles. Une manière d’habiter parmi les arbres et de respirer la montagne toute entière. Claire Audhuy

« Prendre Forêt » est aussi le voyage du deuil, de l’amour qui ne disparait pas avec l’être aimé. Mais l’espoir et la conscience d’être en vie résonnent au plus fort dans cette parenthèse hors du temps.