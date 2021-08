Orvault Médiathèque Ormédo - Orvault Loire-Atlantique, Nantes Prendre et donner la parole Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Prendre la parole, c’est se constituer comme citoyen, c’est faire exister ce dont on parle dans l’esprit de ceux et celles qui l’entendent. Libérer la parole dans une Cité, c’est se donner les moyens de dépasser la violence en mettant des mots sur les maux, d’exprimer aussi, de créer, d’inventer de nouvelles manières de vivre et d’échanger, avec comme souci renouvelé l’écoute et le respect de l’autre. « Prendre et donner la parole », c’est ainsi faire vivre, à Orvault, la démocratie. Un temps animé par André Guigot, professeur agrégé de philosophie au lycée Nicolas Appert d’Orvault. Médiathèque Ormédo – Orvault 2 Promenade de l’Europe Bourg/Secteur rural Orvault

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Ormédo - Orvault Adresse 2 Promenade de l'Europe Ville Orvault lieuville Médiathèque Ormédo - Orvault Orvault