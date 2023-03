Pays d’Art et d’Histoire : Visite ludique en famille « Comme par miracle » prendre direction château, Parking P2 Rocamadour Catégories d’Évènement: Lot

Rocamadour

2023-04-11 15:00:00 – 2023-04-11 16:30:00

Lot . EUR Lors d’une visite pas comme les autres, à travers la cité de Rocamadour, le guide vous raconte quelques-uns des miracles les plus étonnants de la Vierge noire, en tirant des objets insolites de son sac. Le départ de la visite se fait sur les hauteurs du site pour descendre dans le cœur de la citée.

A partir de 6 ans. Billetterie en ligne sur le site www.pays-vallee-dordogne ou dans tous les offices de tourisme Vallée de la Dordogne.

