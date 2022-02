Prendre des risques individuels et collectifs : défis éthiques sociaux, biomédicaux, économiques et politiques Centre Sèvres Paris Catégorie d’évènement: Paris

Prendre des risques individuels et collectifs : défis éthiques sociaux, biomédicaux, économiques et politiques Centre Sèvres, 25 mars 2022, Paris. Prendre des risques individuels et collectifs : défis éthiques sociaux, biomédicaux, économiques et politiques

Centre Sèvres, le vendredi 25 mars à 09:30

_En partenariat avec le département de théologie morale et spirituelle de l’_[_Institut Catholique de Paris (ICP)_](https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/decouvrez-licp/facultes-et-instituts/departement-theologie-morale-et-spirituelle) S’il n’est pas de vie sans risques, comment la réflexion éthique prend-elle en compte les risques et les aspirations actuelles à les diminuer toujours plus ? Quelles voies tracer entre le danger de paralyser l’action et les menaces d’atteinte à des principes éthiques fondamentaux ? Les engagements personnels (développer une relation, donner la vie, choisir les modes de consommation, accepter un traitement ou une opération, soigner, etc.) ou collectifs (contribuer à la sécurité sociale, développer les tests génétiques, diminuer les souffrances, autoriser un médicament ou un vaccin, réduire les dommages à l’environnement, restreindre des libertés publiques au nom de la sécurité, etc.) supposent l’affrontement à l’incertitude et à des risques plus ou moins évalués, décidés, assumés. La journée d’études sera consacrée à une réflexion éthique fondamentale sur le risque, notamment le principe de précaution, et à des analyses éthiques sectorielles dans les champs sociaux, biomédicaux, économiques et politiques. Avec **Éric CHARMETANT** , sj, docteur en philosophie (Paris I-Panthéon Sorbonne), master en théologie, ingénieur ENSTA – ParisTech, professeur de philosophie, membre du comité de rédaction de la revue Laennec depuis 2005, membre du comité de rédaction des Archives de philosophie depuis 2017, membre du comité scientifique de la Revista Portuguesa de Filosofia.

Ouvert à tous sur inscription

Journée d’études Centre Sèvres 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Paris Paris 7e Arrondissement Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-25T09:30:00 2022-03-25T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre Sèvres Adresse 35 bis rue de Sèvres, 75006 Paris Ville Paris lieuville Centre Sèvres Paris Departement Paris

Centre Sèvres Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Prendre des risques individuels et collectifs : défis éthiques sociaux, biomédicaux, économiques et politiques Centre Sèvres 2022-03-25 was last modified: by Prendre des risques individuels et collectifs : défis éthiques sociaux, biomédicaux, économiques et politiques Centre Sèvres Centre Sèvres 25 mars 2022 Centre Sèvres Paris Paris

Paris Paris