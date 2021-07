Rochefort-du-Gard Rochefort-du-Gard Gard, Rochefort-du-Gard Prendre de la hauteur Rochefort-du-Gard Rochefort-du-Gard Catégories d’évènement: Gard

Prendre de la hauteur 2021-07-12 09:00:00 09:00:00 – 2021-07-13 13:00:00 13:00:00

Rochefort-du-Gard Gard Rochefort-du-Gard Vous voulez vous initier à l’escalade ? Rendez-vous sur le site d’escalade à Rochefort-du Gard pour vivre une expérience inoubliable en famille dans un cadre exceptionnel.

Initiation d’1h par groupe de 4 personnes. tourisme@grandavignon.fr +33 4 90 21 15 16 dernière mise à jour : 2021-05-28 par

