2023-03-04 – 2023-03-05

Les Ecuries de Messey 20 Rue de la Bouche du Bois

Messey-sur-Grosne

Saône-et-Loire Messey-sur-Grosne 185 185 EUR Deux jours pour prendre confiance en Soi, en son intuition et développer ses ressentis. Programme :

Libérer les blocages, mettre en lumière ses potentiels et y apporter des ressources. Méditation, soins au tambour chamanique.

Equicoaching pour adopter un comportement authentique. Prendre confiance en soi, développer ses ressentis. Découvrir et se familiariser avec de nouvelles ressources et/ou outils : baguettes, pendules, oracles,

pierres, huiles essentielles, fleurs de Back En collaboration avec Ayhuca Soins Holistiques Humains et Animaux : Vers la liberté d’Être. Milène géobiologue et equicoach : le cheval révélateur de potentiel. ecuries71@gmail.com https://lesecuriesdemessey.ffe.com/ Les Ecuries de Messey 20 Rue de la Bouche du Bois Messey-sur-Grosne

