Prender Un acto de combustión Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement, dimanche 14 avril 2024.

Prender Un acto de combustión Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Un acto de combustión de Antonio Molina, el Choro.

Première mondiale



Le verbe « prender » signifie saisir, soutenir quelque chose, mais aussi priver une personne de sa liberté. En rapport avec le mâle, il signifie féconder, et en ce qui concerne le feu, il s’agit de l’acte de l’allumer, de le faire brûler. Il signifie également embellir une femme, ou encore activer ou initier les caractéristiques ou les fonctions d’un objet.



Avec « Prender. Un acto de combustión », Choro Molina met en scène le verbe de différentes manières en supportant le poids de la reconnaissance sur ses épaules, en privant sa danse de sa liberté, ou en allumant la mèche qui le consume.



Prender cherche à exprimer la qualité de la danse, que ce soit en la brûlant ou en la parant de ses atours.





Antonio Molina El Choro

Il est très difficile de résumer la carrière de cet artiste en quelques lignes. Né à Huelva en 1985, il a appris les bases du flamenco avec son père, « El Choro ». Il ira très vite à Séville pour finir sa formation avec les plus grands et pour se lancer sur scène dès le plus jeune âge.



Il a fait partie des compagnies des Israel Galvan, Eva la Yerbabuena, Mercedes Ruiz, Amador Rojas, Manuel Carrasca, Javier Baron, Vicente Amigo et Ana Morales. On l’a applaudi dans les festivals et les salles de spectacles les plus prestigieux tout autour de la planète: Biennale de Séville, festival de Jerez, New York, Japon, Londres, Paris…



Grand professionnel de tablaos on se souvient de ses prestations aux côté de Maria Moreno, jesus Carmona ou Rafaela Carrasco. Il commence sa trajectoire de soliste en 2005 pour former sa propre compagnie en 2006. Ses créations ont fait coulé beaucoup d’encre et ont été programmées dans les meilleurs festival.



Un danseur exceptionnel qui a eu le bon goût et l’intelligence de s’entourer des plus grands musiciens, danseurs, metteurs en scène et chorégraphes.



Spectacle mis en scène par Rocio Molina

Idée originale, direction artistique et chorégraphie Antonio Molina, el Choro

Accompagnement à la création et la chorégraphie Rocío Molina et Ernesto Artillo

Création musicale Fran Vinuesa et Fran Roca

Adaptation aux paroles et aux textes Jesús Corbacho

A la danse Antonio Molina, el Choro

A la guitare Fran Vinuesa

A la voix Jesús Corbacho

A la flûte et à l’harmonica Fran Roca EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 18:00:00

fin : 2024-04-14

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Prender Un acto de combustión Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-14 par Ville de Marseille