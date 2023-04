L’été sera Sault Sault, 8 juillet 2023, Prémilhat.

Un véritable village dédié aux sports et aux loisirs.

De nombreuses animations artistiques, culturelles et sportives, encadrées ou en libre accès, seront proposées..

2023-07-08 à ; fin : 2023-08-20 . EUR.

Sault Étang de Sault

Prémilhat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



A real village dedicated to sports and leisure.

Numerous artistic, cultural and sporting activities, both supervised and free, will be offered.

Un auténtico pueblo dedicado al deporte y al ocio.

Se ofrecerán numerosas actividades artísticas, culturales y deportivas, tanto dirigidas como gratuitas.

Ein echtes Dorf, das dem Sport und der Freizeit gewidmet ist.

Es werden zahlreiche künstlerische, kulturelle und sportliche Veranstaltungen angeboten, die betreut werden oder frei zugänglich sind.

Mise à jour le 2023-04-13 par OTI Vallée du Coeur de France