Premiers semis au potager Avenue du Lac de Maine, 49016 Angers, France Pays de la Loire Angers, dimanche 24 mars 2024.

Premiers semis au potager Avenue du Lac de Maine, 49016 Angers, France dimanche 24 mars 2024.

Premiers semis au potager Dimanche 24 mars, 09h30 Avenue du Lac de Maine, 49016 Angers, France

Mets les mains dans la terre et partage un moment en famille dans un carré de verdure au cœur du jardin bio. Découvre chaque mois une nouvelle activité de jardinage. Ce mois-ci, on sème tomates, poivrons, courgettes et aubergines en godet pour les planter au jardin à la belle saison. Chacun repart en prime avec son godet. Avec Pépé bleu. Dimanche 24 Mars DE 10H30 À 12H Enfants à partir de 6 ans (avec accompagnateur) 1.5€/enfant, gratuit pour les accompagnateurs Inscriptions Office de Tourisme 02 41 23 50 00 angers-tourisme.com

Avenue du Lac de Maine, 49016 Angers, France Angers 49016 Maine-et-Loire Pays de la Loire