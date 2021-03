Issy-les-Moulineaux Espace Parent-Enfant Hauts-de-Seine, Issy-les-Moulineaux Annulé | Premiers secours nourrissons et enfants Espace Parent-Enfant Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Dans le cadre de son cycle d’ateliers **L’accueil du bébé et du jeune enfant**, l’Espace Parent-Enfant vous accueille à la Croix Rouge pour un atelier : Premiers secours nourrissons et enfants, animé par la Croix-Rouge, samedi 10 avril 2021 de 14h30 à 18h30

——————————————————————————————————– En partenariat avec la [Croix-Rouge](http://issylesmoulineaux.croix-rouge.fr/), l’Espace Parent-Enfant propose une Initiation aux Premiers Secours enfants et nourrissons. Les formateurs de la Croix-Rouge enseignent, au cours d’une séance de 4 heures, les gestes essentiels permettant d’affronter, avec davantage de sérénité et de recul, des situations pouvant devenir dramatiques. Seront également abordés les risques liés aux accidents domestiques pouvant toucher les enfants et les nourrissons.

Atelier gratuit, renseignements par téléphone, inscription par email, 8 participants par séance.

