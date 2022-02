Premiers pas en informatique : formation continue Atelier Numérique Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Premiers pas en informatique : formation continue Atelier Numérique, 15 avril 2022, Versailles. Premiers pas en informatique : formation continue

du vendredi 15 avril au vendredi 22 avril à Atelier Numérique Sur inscription obligatoire

Premiers pas en informatique : découverte de l’ordinateur et son environnement, comment surfer sur internet, créer une messagerie et naviguer en toute sécurité. Suivi des 6 séances obligatoire. Atelier Numérique 8 rue Saint-Simon 78000 Versailles Versailles Montreuil Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T15:00:00 2022-04-15T17:00:00;2022-04-22T15:00:00 2022-04-22T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Atelier Numérique Adresse 8 rue Saint-Simon 78000 Versailles Ville Versailles lieuville Atelier Numérique Versailles Departement Yvelines

Atelier Numérique Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Premiers pas en informatique : formation continue Atelier Numérique 2022-04-15 was last modified: by Premiers pas en informatique : formation continue Atelier Numérique Atelier Numérique 15 avril 2022 Atelier Numérique Versailles Versailles

Versailles Yvelines