Premiers pas dans l’impression 3D avec TinkerCAD Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Premiers pas dans l’impression 3D avec TinkerCAD Cité des sciences et de l’Industrie, 26 avril 2022, Paris. Premiers pas dans l’impression 3D avec TinkerCAD

Cité des sciences et de l’Industrie, le mardi 26 avril à 14:30

Place à la créativité et à une nouvelle manière d’apprendre la géométrie ! Grâce à TinkerCAD, un logiciel de modélisation spécialement pensé pour les débutant·e·s, vous apprendrez à concevoir et à dessiner des formes physiques et des objets simples.

Sur inscription

Place à la créativité et à une nouvelle manière d’apprendre la géométrie ! Grâce à TinkerCAD, un logiciel de modélisation spécialement pensé pour les débutant·e·s. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T14:30:00 2022-04-26T15:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Premiers pas dans l’impression 3D avec TinkerCAD Cité des sciences et de l’Industrie 2022-04-26 was last modified: by Premiers pas dans l’impression 3D avec TinkerCAD Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 26 avril 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris