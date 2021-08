Paris La Gaîté Lyrique île de France, Paris Premiers pas dans la machine • Capitaine futur La Gaîté Lyrique Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Premiers pas dans la machine • Capitaine futur La Gaîté Lyrique, 15 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 15 septembre 2021

Initiation au code sans écran, par COLORI. Pour comprendre les transformations technologiques que nous vivons aujourd’hui, Capitaine futur emmène les enfants à la découverte du code et de la technologie sans écran pour faire ses premiers pas dans la machine. Des activités d’inspiration Montessori, sélectionnées et inventées pour initier les enfants à la technologie, au code et à la logique, dès le plus jeune âge. Réservation conseillée pour cinq séances, pour suivre l’intégralité du programme – mais il est possible de faire un seul atelier ! // COLORI Créé en septembre 2017, COLORI vise à préparer les enfants aux transformations technologiques que nous vivons aujourd’hui. COLORI, ce sont des activités de découverte du code et de la technologie pour les 3-8 ans, sans écran, sous forme d’activités, d’ateliers scolaires ou périscolaire et de formations pour adultes. Spectacles -> Jeune public La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin Paris 75003

