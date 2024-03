Premiers pas au MAC VAL MAC VAL – Musée d’art contemporain du départemental du Val-de-marne Vitry-sur-Seine, samedi 16 mars 2024.

Premiers pas au MAC VAL Un programme d’activité dédié aux plus petits 16 – 20 mars MAC VAL – Musée d’art contemporain du départemental du Val-de-marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T11:00:00+01:00 – 2024-03-16T18:00:00+01:00

Fin : 2024-03-20T11:00:00+01:00 – 2024-03-20T18:00:00+01:00

Premiers pas au MAC VAL

Du samedi 16 au samedi 23 mars 2024

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite enfance du 16 au 23 mars 2024, le MAC VAL propose une programmation dédiée à l’adresse de la Petite enfance.

« Les Balades sensibles », création de la Compagnie 2 minimum, amène les plus jeunes et leurs parents à développer une attention à l’œuvre et à son langage. « L’atelier du livre d’artiste » ouvre enfants et adultes à des imaginaires de papier inédits, sans oublier la visite « Bébés au MAC VAL » qui chemine dans l’exposition de la collection « L’œil vérité » et mobilise chacun à regarder, appréhender et s’approprier une œuvre d’art à travers les yeux, les oreilles et les mains (même les plus petites !).

Samedi 16 mars

11h

Les Balades sensibles de la Compagnie 2 minimum

La Balade « Avant la marche » par Berangère Roussel

Création pour le MAC VAL dans le cadre de l’exposition L’œil vérité.

Et si les œuvres du musée permettaient de se mettre en lien de manière sensible avec son enfant ?

Les balades sensibles imaginées et créées par la Compagnie 2 minimum sont destinées à la toute petite enfance pour des enfants de 0 à 3 ans accompagnés d’un de leur parent. En compagnie d’une artiste chorégraphe, en silence et parfois en musique, chaque balade sensible fait circuler dans les salles à la recherche de gestes, de détails, fait se mouvoir selon les textures, les échelles ou les hauteurs des choses. Chacune agite l’émerveillement à partir des œuvres grâce aux outils de la danse.

Répartis en fonction non plus de l’âge mais du développement psycho-sensorimoteur et émotionnel de l’enfant, ces balades sensibles sont une série de trois créations qui permettent d’être autrement plus adapté et de rendre acteur autant le parent que l’enfant dans la découverte pour favoriser une relation inédite.

On distingue donc une Balade sensible pour les enfants « avant la marche », une Balade sensible « de la marche au langage » et une Balade sensible « avant l’entrée en maternelle ». Elles s’ajustent pour être au plus près des exigences de l’éveil artistique et culturel de la toute petite enfance.

Durée : 1h environ

Gratuit avec le prix du billet d’entrée au musée

Réservation obligatoire, nombre de places limitées

Tél : 01 43 91 64 23

Courriel : reservation@macval.fr

15h

Atelier du livre d’artiste, à partir de 5 ans

« Carnet de trouvailles – carnet de choses » avec l’artiste Claire Le Jeune

Le centre de documentation du musée accueille des créateurs de livres d’art pour tous, petits et grands. Pas le beau livre illustré, rangé bien à l’abri dans la bibliothèque. Non, le livre d’artiste fait pour toutes les mains curieuses de papiers, de couleurs et de fictions qui se déroulent au fil des pages.

Avec l’artiste Claire Le Jeune découvrez des choses, des mots et des dessins, pour raconter une histoire à voir et à toucher. Une boîte, contenant toutes sortes de petites choses seront le point de départ d’une narration visuelle et tactile. Un livret en plusieurs volets, constitué de supports variés, assemblés. Les techniques utilisées peuvent aller du dessin à la couture, en passant par le collage…

Durée : 1h30 environ

Pour les parents et les enfants à partir de 5 ans.

Gratuit (réservation conseillée) :

Courriel : cdm@macval.fr

Tél. : 01 43 91 14 64

Mercredi 20 mars

10h

Bébés au MAC VAL

Une visite au rythme des bébés, un temps privilégié de partage pour les parents et leurs enfants, une rencontre toute en émotions et sensations autour des œuvres et des livres du musée.

Pour les enfants de 8 à 36 mois, accompagné·e·s d’un·e à deux adultes.

Durée : 1h environ

Gratuit avec le prix du billet d’entrée au musée

Réservation obligatoire, nombre de places limitées

Tél : 01 43 91 64 23

Courriel : reservation@macval.fr

MAC VAL – Musée d’art contemporain du départemental du Val-de-marne Place de la libération 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:reservation@macval.fr »}, {« link »: « mailto:cdm@macval.fr »}]