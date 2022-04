Premiers de cuvée ! Salon de vigneron·nes nature fraîchement installé·es La REcyclerie, 7 mai 2022, Paris.

Du samedi 07 mai 2022 au dimanche 08 mai 2022 :

Premiers de Cuvée, c’est un salon qui regroupe 30 vignerons et vigneronnes installé·es depuis moins de 3 ans.* Tous et toutes travaillent naturellement à la vigne comme à la cave et viendront faire goûter leur premiers millésimes au salon.

Et pas que goûter… Vous pourrez aussi repartir avec vos bouteilles préférées.

*Pour deux/trois, on a poussé jusqu’à 4 ans, on avoue tout.

En plein air sur les rails de la REcyclerie, il y aura à boire, mais aussi à manger avec de la street-food concoctée par la REcyclerie tout le week-end.

Et le samedi soir, il y aura de quoi danser pour ne pas s’arrêter en si bon chemin avec une fête sauce SOIF (vins naturels + Musique) dans l’ancienne gare.

Les infos pratiques

C’est quand ?

Salon ouvert au public : samedi 7 et dimanche 8 mai 2022 de 11h à 18h

Accès à la dégustation : 8€ (un verre inclus)

Fête : le samedi 7 mai de 19h à 2h

C’est où ?

À la REcyclerie – 83 boulevard Ornano, 75018 Paris

Comment venir ?

Métro : Ligne 4 arrêt Porte de Clignancourt

Tram : T3 arrêt Porte de Clignancourt

Bus : 85 et 56

Vélib : Station N°18032 Face 59, rue Belliard

Soif, c’est qui ?

Créateur de bar à vins naturels sur les festivals de musiques, organisateurs d’événements autour de l’idée de « Bien boire, bien manger et bien danser » et maintenant caviste à Pigalle, Soif promeut le vin naturel et cherche à créer des ponts entre la musique et le vin vivant.

La REcyclerie, c’est quoi ?

Ancienne gare de la Petite Ceinture réhabilitée depuis 2014 en tiers-lieu d’expérimentation éco-responsable, La REcyclerie sensibilise et mobilise le grand public aux enjeux et alternatives d’une société plus responsable et plus durable de manière ludique et non culpabilisante.

