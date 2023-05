Premiers clics Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Premiers clics Médiathèque Françoise Sagan, 3 juin 2023, Paris. Le samedi 10 juin 2023

de 10h00 à 12h00

Le samedi 03 juin 2023

de 10h00 à 12h00

.Public adultes. gratuit

Apprenez à utiliser facilement le tableur LibreOffice Calc. Ce logiciel vous permettra de gérer au mieux vos bases de données : liste de courses, téléphonique, anniversaires, planifier et organiser vos dépenses, … Le potentiel de ce logiciel n’a qu’une limite : votre imagination ! Deux séances de prises en main pour un démarrage en douceur sont nécessaires pour concrétiser rapidement vos projets. Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris Contact : 01 53 24 69 70 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

