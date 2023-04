Premiers clics : découverte d’internet Médiathèque Françoise Sagan Paris Catégories d’Évènement: île de France

Premiers clics : découverte d’internet Médiathèque Françoise Sagan, 20 mai 2023, Paris. Le samedi 20 mai 2023

de 10h30 à 12h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Envie de découvrir l'informatique ou de vous former sur un sujet précis ? Participez à nos cours à destination des débutants et laissez-vous guider par les bibliothécaires ! Cours pour les grands débutants

Médiathèque Françoise Sagan
8 rue Léon Schwartzenberg
75010 Paris
Contact : 01 53 24 69 70
mediatheque.francoise-sagan@paris.fr

