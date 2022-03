Premières traces ! Bagnères-de-Bigorre Bagnères-de-Bigorre Catégories d’évènement: Bagnères-de-Bigorre

Gratuit, Inscriptions au Point d'info du domaine skiable sur présentation d'un forfait de ski et d'une assurance personnelle.

Renseignements et inscriptions au 05 62 91 98 90 Selon conditions climatiques. LA MONGIE Participez à l’ouverture des pistes avec les pisteurs et profitez-en pour faire les toutes premières traces de la journée ! Gratuit, Inscriptions au Point d’info du domaine skiable sur présentation d’un forfait de ski et d’une assurance personnelle.

dernière mise à jour : 2022-01-05 par

