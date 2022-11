Premières traces

Premières traces, 16 février 2023



2023-02-16 08:30:00 08:30:00 – 2023-02-16 09:30:00 09:30:00 Partez à la découverte du domaine skiable et partagez les coulisses du métier de pisteurs tout en profitant en premier des pistes de ski. Gratuit.

Sous réserves de conditions météorologiques et d’exploitation.

Selon disponibilités (8 personnes maximum).

Rdv à 8h30 devant le poste de secours.

Réservation obligatoire (avant le mercredi 16h) auprès du poste de secours au 05 62 92 32 70 ou par mail central@luz-ardiden.com dernière mise à jour : 2022-11-18 par

