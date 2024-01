Premières rencontres trinquetaillaises Auditorium du musée départemental Arles Antique Arles, samedi 17 février 2024.

Premières rencontres trinquetaillaises Conférences autour de la naissance et de la résurrection du quartier de Trinquetaille Samedi 17 février, 09h00 Auditorium du musée départemental Arles Antique Gratuit

Premières rencontres trinquetaillaises

Naissance et résurrection d’un quartier

Co-organisées par le CIQ de Trinquetaille et l’association « Arelate, journées romaines d’Arles », en partenariat avec Les Amis du Vieil Arles et l’Académie d’Arles.

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

INFORMATIONS CIQ de Trinquetaille – ciqdetrinquetaille@gmail.com – 06 15 04 49 30

Auditorium du musée départemental Arles Antique 13200 ARLES Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Patrimoine Conférences