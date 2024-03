PREMIERES PAGES CONTES POUR LES TOUT PETITS – STEPHANIE BRIOT Saint-Étienne-du-Valdonnez, jeudi 6 juin 2024.

PREMIERES PAGES CONTES POUR LES TOUT PETITS – STEPHANIE BRIOT Saint-Étienne-du-Valdonnez Lozère

Stéphanie Briot est musicothérapeute, chanteuse, animatrice en chant prénatal et intervenante musicienne auprès de différents publics. Elle anime des séances en bibliothèques, crèches, écoles, et des formations en direction des professionnels de la petite enfance.

Ce qui l’anime dans le travail avec les enfants, c’est cette curiosité, cette appétence à découvrir, à écouter !

Comme dans un petit laboratoire sonore : faire chanter, jouer les mots, chercher et chatouiller les sons, découvrir le plaisir du jeu musical, c’est le voyage que propose Stéphanie le temps d’une séance.

À travers les albums qu’elle met en voix et en musique, et ses instruments qu’elle prête volontiers, les enfants passent de l’écoute à la découverte sensorielle.

Cette année pour Premières Pages, Stéphanie proposera un voyage en histoires, musiques et en chansons autour de sa nouvelle création Kamishibaï.

Imaginons un petit hameau en rase campagne…

Tous les jours : la même histoire, au détail près… Jusqu’au jour où Mady, petite souris malicieuse, bouscule les habitudes… EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06 10:00:00

fin : 2024-06-06

Saint-Étienne-du-Valdonnez 48000 Lozère Occitanie

