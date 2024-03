PREMIERES PAGES CONTES POUR LES TOUT PETITS – MAGALI ALLIE L’OULIPEAU Le Collet-de-Dèze, vendredi 31 mai 2024.

PREMIERES PAGES CONTES POUR LES TOUT PETITS – MAGALI ALLIE L'OULIPEAU Le Collet-de-Dèze

L’association Un fil à la page a pour objet de promouvoir le livre et la lecture sous toutes ses formes et pour tous les publics en favorisant des moments de partage (tout-petits, publics empêchés, personnes âgées, en situation de handicap…)

Elle propose aussi un premier regard sur l’art, des univers d’auteurs, des livres singuliers lire autrement, avec tous ses sens.

Créatrice et interprète du spectacle, Magali est une artiste plasticienne qui élabore son travail comme un tapis de lecture, mêlant à son œuvre textile,

des collages, de la peinture et tout un univers graphique d’une grande richesse. Le livre singulier y trouvant toujours sa place.

Déplier des histoires et cheminer à travers la littérature jeunesse grâce à des pièces de tissu s’articulant autour d’un thème. Les éléments ne sont pas perceptibles à l’œil tout de suite et, petit à petit, on découvre ce qui est caché… dans la nuit, sous les chapeaux ou entre les pattes d’un loup !

L’association & compagnie Un fil à la page propose quatre spectacles pour Premières Pages 2024 : KintsOursgi, Comme des ronds dans l’eau, Karagoz et L’Oulipeau. EUR.

Début : 2024-05-31 10:30:00

Le Collet-de-Dèze 48160 Lozère Occitanie

