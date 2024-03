PREMIERES PAGES CONTES POUR LES TOUT PETITS – LISE CHAPELLE Langogne, samedi 15 juin 2024.

PREMIERES PAGES CONTES POUR LES TOUT PETITS – LISE CHAPELLE Langogne Lozère

Claire-Lise Chapelle vit sur la commune du Pont de Montvert depuis 1997.

Assistante maternelle pendant plusieurs années elle utilise le jeu comme support du développement de l’enfant pour ceux qu’elle accueille.

En 2011, elle suit la formation d’animatrice sociale ce qui lui permet de côtoyer le milieu des personnes âgées, du handicap et celui de l’insertion. Elle découvre alors de nouvelles facettes du jeu : valorisation, partage, échange, etc. C’est pourquoi elle choisit de faire une formation de ludothécaire afin d’approfondir sa connaissance du jeu et des jouets de manière à pouvoir les proposer à un large public.

Ludothécaire formée et qualifiée depuis le mois de mars 2019, elle a monté son entreprise Avanta’jeux dans l’intention de rendre le jeu accessible à tous en Lozère. Sa plus grande satisfaction voir que le jeu permet les échanges entre générations, favorise la

rencontre et valorise petits et grands grâce au plaisir qu’il procure. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 10:30:00

fin : 2024-06-15

Langogne 48300 Lozère Occitanie

