Nos ateliers pour les rencontres Première Pages proposent aux tout-petits des découvertes d’albums. Les animatrices de l’association présentent malicieusement des lectures d’albums pour les enfants présents et leur familles, quelques comptines et jeux de doigts. Puis vient le temps des Livres en liberté où chaque enfant est encouragé à choisir un ou des albums, à lire tout seul ou bien à réclamer l’aide d’un adulte : Les enfants manipulent les livres à leur guise sous le regard attentif et accompagnant de tous les adultes présents.

Pour qui sont ces ateliers ? Pour tous les enfants de trois jours à trois ans accompagnés d’un parent, grand-parent, frères et sœurs un peu plus grands, professionnels de la petite enfance.

Pourquoi le livre ? Parce que les histoires partagées permettent la rencontre de l’autre et la découverte des cultures. Parce que lire une histoire ou conter au tout-petit crée une complicité entre l’adulte et l’enfant. Parce qu’écouter une histoire est un plaisir !

Ne sont-ils pas trop petits ? Il n’est jamais trop tôt pour nourrir l’activité psychique, la pensée, le langage, l’imaginaire, la curiosité

de l’enfant.

Les bébés écoutent avec leurs pieds, leurs mains, leur corps. Jeanne Ashbé

Chaque atelier est animé par deux intervenantes lectrices de l’association Contelicot Lozère. EUR.

Début : 2024-06-13 11:00:00

fin : 2024-06-13

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie

