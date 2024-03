PREMIERES PAGES CONTES POUR LES TOUT PETITS – CHAMBOULE TOUTHEATRE Pont de Montvert Sud Mont Lozère, mercredi 20 mars 2024.

Toc tOc toC !

Théâtre de papier & pop-up, à partir de 1 an.

Dans le cadre de la Semaine Nationale de la Petite Enfance

Un grand livre qui s’anime quand on tourne les pages. Des décors qui surgissent, des trappes qui s’ouvrent, le tout accompagné de bruitages. Un tendre voyage au fil des saisons avec toutes sortes d’animaux. Toc, Toc, Toc ? Qui est derrière la page ?

Un spectacle en musique et tout en papier qui s’appuie sur les 4 saisons et des classiques de la littérature jeunesse comme La grenouille à grande bouche et La moufle.

Un théâtre visuel et poétique qui surprendra petits et grands ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 17:30:00

fin : 2024-03-20

Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie

