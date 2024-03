PREMIERES PAGES CONTES POUR LES TOUT PETITS – CAROLE DEVEAUD Barjac, jeudi 21 mars 2024.

PREMIERES PAGES CONTES POUR LES TOUT PETITS – CAROLE DEVEAUD Barjac Lozère

Carole Deveaud est conteuse depuis 1989 dans l’association Mille Choses à Dire, elle a été bibliothécaire pour la jeunesse pendant 10 ans, puis institutrice et directrice d’école maternelle.

Elle propose un spectacle pour la petite enfance, Premiers pas dans les contes.

Dans les contes, on marche beaucoup…

Carole accompagne les premiers pas des tout petits.

De 0 à 3 ans, elle les invite à cheminer au long de contes tendres, de comptines malicieuses, de jeux de doigts, déclinés en spectacles d’une trentaine de minutes, sur différents thèmes. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21 09:00:00

fin : 2024-03-21

Barjac 48000 Lozère Occitanie

L’événement PREMIERES PAGES CONTES POUR LES TOUT PETITS – CAROLE DEVEAUD Barjac a été mis à jour le 2024-03-13 par 48 OT de Mende