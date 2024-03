PREMIERES PAGES CONTES POUR LES TOUT PETITS – BRIGITTE MEAURY Langogne, samedi 1 juin 2024.

PREMIERES PAGES CONTES POUR LES TOUT PETITS – BRIGITTE MEAURY Langogne Lozère

Brigitte Beaury vit à Saint-Julien-du-Tournel depuis 1975. Longtemps institutrice spécialisée dans les méthodes d’enseignement de Maria Montessori, elle consacre quelques années de sa vie aux enfants en difficulté.

Dans les années 2000, elle prend conscience que, ce qui la fait vibrer, c’est lire, raconter, transmettre des histoires. Elle entreprend des formations spécialisées dans la lecture à voix haute. Elle participe au mouvement Terre de Lecteurs , engagé par les conseillers jeunesse et sport pour la promotion de la lecture en milieu rural .

En 2003, elle fonde son association Les MotsDits pour répondre à ce désir. Depuis, elle sillonne le département et transmet des histoires dans les crèches, les centres de loisirs, les maisons de retraite, etc…

Ce sont des temps d’histoires lues avec le support de l’album alternant avec comptines, chansons et formulettes… Le principal objectif étant le plaisir pris par l’enfant de la découverte des illustrations, des couleurs, des récits et lui permettre une ouverture en douceur sur le langage poétique et littéraire. L’aider à se représenter le monde, à se construire, à mettre petit à petit des mots sur ses émotions, ses peurs, ses angoisses. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-01 10:30:00

fin : 2024-06-01

Langogne 48300 Lozère Occitanie

