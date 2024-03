PREMIERES PAGES CONTES POUR LES TOUT PETITS – ALOYSSE BROSSE Langogne, vendredi 2 août 2024.

PREMIERES PAGES CONTES POUR LES TOUT PETITS – ALOYSSE BROSSE Langogne Lozère

Aloyse Brosse est chanteuse, musicothérapeute et chef de chœur pour des adultes comme des enfants. Elle a une expérience de plusieurs années de musicothérapie auprès de personnes handicapées et de personnes âgées. Elle enseigne aussi la f…

ainsi que l’éveil musical pour les plus jeunes.

L’intention donnée à cette proposition est de créer un espace d’émerveillement et de jeux, d’improvisation autour du support des albums. Comme un petit cocon de paix, d’écoute de soi, des autres, des mots, des sons.

L’approche musicale, en interaction avec les enfants, colore les histoires petites comptines, chansons, instruments de musique ou objets sonores, percussions corporelles ou vocales… La voix chantée, par des mélodies connues ou improvisées, est privilégiée ; c’est avant tout une connexion au corps par la respiration, et un ressenti de la vibration. Il y a l’idée d’être ensemble le temps d’un moment

qui fait appel à l’imagination, à la co-création pour donner quelque chose de beau, de réjouissant, de vivant. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02 17:00:00

fin : 2024-08-02

Langogne 48300 Lozère Occitanie

