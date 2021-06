« Premières Pages » – Animations Salviac, 23 juin 2021-23 juin 2021, Salviac.

10h : animations avec le module « Petit escargot rouge »

Séances d’animations pour les familles

Initiée par le Ministère de la Culture et de la Communication et coordonnée, dans le Lot, par la Bibliothèque Départementale du Lot (BDL) et la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), l’Opération Premières Pages familiarise l’enfant avec le livre dès son plus jeune âge.

L’opération de diffusion d’un album de littérature est reconduite dans le Lot pour l’année 2021. Elle concernera les parents ayant eu ou ayant adopté un enfant en 2020.

