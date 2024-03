PREMIERES PAGES 2024 CONTES POUR LES TOUT PETITS – LES MOTSDITS Le Malzieu-Ville, mercredi 20 mars 2024.

Brigitte Beaury de l’association Les MotsDits présente malicieusement des lectures d’albums pour les enfants de 0 à 6 ans présents et leur familles, quelques comptines et des chansons. …

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 10:00:00

fin : 2024-03-20 11:00:00

Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie bibliotheque@lemalzieu.fr

