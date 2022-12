Premières Neiges Les Trois Baudets, 5 février 2023, Paris.

Le dimanche 05 février 2023

de 16h00 à 16h40

. payant

Tarif unique : 5€

Dans le cadre de la programmation des P’tits Baudets. À partir de 3 ans.

Premières Neiges

Premières Neiges est un spectacle musical poétique où des histoires venues du froid sont portées par le son de la guitare électrique et des arrangements électroniques. La musique se faufile entre les mots que les musiciennes slamment, content ou chantent. Les chansons sont parfois signées, comme dans le silence de la neige…. La neige est ici un prétexte à un univers sonore riche et doux. Les grands espaces enneigés nous invitent dans leur silence et leur mystère, nous font tendre l’oreille vers les craquements et les frôlements, vers le son du vent et les pas dans la neige. Ces espaces nous donnent envie aussi de nous resserrer dans l’intimité de sons réconfortants. C’est un territoire de jeu idéal pour mêler sons de la nature et silences apaisants. Mêlant improvisation musicale et compositions aux sonorités actuelles adaptées aux jeunes sensibilités, Premières Neiges s’écoute et se partage comme un premier pas vers l’univers électro-acoustique.

Les Trois Baudets 64 Boulevard de Clichy 75018 Paris

Contact : http://www.lestroisbaudets.com 0142623333 https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://www.facebook.com/lestroisbaudets https://lestroisbaudets.com/l-agenda/premieres-neiges-jp-les-p-tits-baudets

DR PREMIERES NEIGES