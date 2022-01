Premières neiges Carhaix-Plouguer, 24 février 2022, Carhaix-Plouguer.

Premières neiges Rue Jean Monnet Amphi Glenmor Carhaix-Plouguer

2022-02-24 09:30:00 – 2022-02-24 10:45:00 Rue Jean Monnet Amphi Glenmor

Carhaix-Plouguer Finistère

Spectacle jeune public, à partir de 3 ans. Séances scolaires (maternelles)

Deux musiciennes tiennent entre leurs doigts emmitouflés un bouquet d’histoires venues du froid. Portées par un mix de sons acoustiques et synthétiques, elles soufflent, slament, content, chantent et signent…. et nous donnent à entendre, entre les mots, le mystère des espaces enneigés, parcourus de craquements et de frôlements, de vent et de pas étouffés.

Mêlant improvisation et compositions aux sonorités actuelles, Premières neiges s’écoute et se partage comme un premier pas vers l’univers électro-acoustique. Un concert comme un cocon enveloppant, peuplé de sons étonnants et d’images projetées (où l’on découvre que l’onde sonore a parfois la forme… d’un flocon !). Les artistes œuvrent à rendre le son visible, au même titre que la langue des signes qui traverse le spectacle en pointillé. Cette dernière est utilisée à la fois comme une main tendue vers certains publics, et pour ce qu’elle a de sensible et d’universel. Le bout du nez sera froid, mais le cœur bien au chaud !

Durée : 35 minutes

contact@glenmor.bzh +33 2 98 99 37 50 https://www.glenmor.bzh/index.php/fr/saison-culturelle/item/1400-premieres-neiges

Rue Jean Monnet Amphi Glenmor Carhaix-Plouguer

