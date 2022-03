Premières Journées Mondiales de la Topiaire Poulaines, 12 mai 2022, Poulaines.

Premières Journées Mondiales de la Topiaire Poulaines

2022-05-12 11:00:00 – 2022-05-15 18:00:00

Poulaines Indre Poulaines

12 et 13 mai : avec les jardiniers, découvrez les différentes techniques de taille sur les buis, les ifs, les charmes, les bambous du domaine et l’explication de la taille en Niwaki des buis centenaires réalisée par Christian Coureau et continuée avec Joseph Grimaldi, autre disciple d’Eric Borja

14 mai : avec Cédric Larraud, spécialiste de la taille fruitière à la Société Pomologique du Berry, découvrez la taille fruitière de l’emblématique double rangée des pommiers de la métairie et la taille en vert des espaliers du chemin d’eau

La Société Pomologique du Berry, association fondée en 1984. Elle a pour objectif la sauvegarde et la promotion des variétés fruitières dignes d’intérêt. Elle compte entre 700 et 800 adhérents chaque année qui œuvrent à sauvegarder le patrimoine fruitier.

Différentes animations dispensées par des jardiniers et spécialistes de buis, ifs, charmes, bambous et autre tailles fruitières.

jardins@poulaines.com +33 6 73 01 15 23 http://www.jardins.poulaines.com/

©Région Centre-Val de Loire

Poulaines

