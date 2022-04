Premières esquisses Musée Louis Vouland, 14 mai 2022 19:00, Avignon.

Nuit des musées Premières esquisses Musée Louis Vouland Samedi 14 mai, 19h00 Participation libre et solidaire

Itinérance ludique portée par 15 acteurs amateurs/professionnels

Le projet de recherche et de création « Au dehors, nos patrimoines en partage » de la Compagnie Mises en scène à Avignon a conduit un groupe d’amateurs adultes, essentiellement féminin, au musée Vouland, pour découvrir les expositions « Marcel Dumont, Alpilles » dont ils furent les derniers visiteurs, puis « On sort de notre réserve acte 2 », et bien sûr le musée d’ambiance qui donne la sensation d’entrer chez le collectionneur Louis Vouland.

Et la chambre chinoise !

D’émotions et de témoignages, d’improvisations et d’extraits de textes allant de Paul Valéry à Jean-Claude Imbert (dont des albums sont exposés) en passant par Henri Michaux ou Suzanne Joubert, est née une expérience “d’itinérance ludique”, composée de fragments, qui mis bout à bout, nous entraînent de l’observation à la création, entre rêve et réalité.

Dans l’intimité d’un hôtel particulier construit à la fin du XIXe siècle, le musée Louis Vouland abrite les riches collections d’arts décoratifs des XVIIe et XVIIIe siècles rassemblées par cet industriel avignonnais.

Le visiteur découvre au fil des différentes pièces de cette demeure de grand bourgeois meubles, tableaux, tapisseries, faïences, porcelaines, lustres, miroirs et autres objets décoratifs.

6 € / 4 €

http://www.vouland.com

€6/ €4 Free and solidary participation Saturday 14 May, 19:00

In the privacy of a mansion built at the end of the 19th century, the Louis Vouland Museum houses the rich collections of decorative arts of the 17th and 18th centuries collected by this Avignonnais industrialist. The visitor discovers throughout the different rooms of this residence of great bourgeois furniture, paintings, tapestries, earthenware, porcelain, chandeliers, mirrors and other decorative objects.

El proyecto de investigación y creación «Au dehors, nos patrimoines en partage» de la Compagnie Mises en scène en Avignon llevó a un grupo de aficionados adultos, esencialmente femeninos, al museo Vouland, para descubrir las exposiciones «Marcel Dumont, Alpilles» de la que fueron los últimos visitantes, luego «Salimos de nuestra reserva acto 2», y por supuesto el museo de ambiente que da la sensación de entrar en casa del coleccionista Louis Vouland. ¡Y la habitación china! De emociones y testimonios, de improvisaciones y extractos de textos que van desde Paul Valéry a Jean-Claude Imbert (cuyos álbumes están expuestos) pasando por Henri Michaux o Suzanne Joubert, nació una experiencia “de itinerancia lúdica”, compuesta de fragmentos, que nos llevan de la observación a la creación, entre el sueño y la realidad.

Participación libre y solidaria Sábado 14 mayo, 19:00

17 rue Victor Hugo, 84000 Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d’Azur, France 84000 Avignon Provence-Alpes-Côte d’Azur