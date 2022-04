Premières esquisses Musée Louis Vouland, 14 mai 2022, Avignon.

Le projet de recherche et de création « Au dehors, nos patrimoines en partage » de la Compagnie Mises en scène à Avignon a conduit un groupe d’amateurs adultes, essentiellement féminin, au musée Vouland, pour découvrir les expositions « Marcel Dumont, Alpilles » dont ils furent les derniers visiteurs, puis « On sort de notre réserve acte 2 », et bien sûr le musée d’ambiance qui donne la sensation d’entrer chez le collectionneur Louis Vouland. Et la chambre chinoise ! D’émotions et de témoignages, d’improvisations et d’extraits de textes allant de Paul Valéry à Jean-Claude Imbert (dont des albums sont exposés) en passant par Henri Michaux ou Suzanne Joubert, est née une expérience “d’itinérance ludique”, composée de fragments, qui mis bout à bout, nous entraînent de l’observation à la création, entre rêve et réalité.

Participation libre et solidaire

Itinérance ludique portée par 15 acteurs amateurs/professionnels

Musée Louis Vouland 17 rue Victor Hugo, 84000 Avignon, Vaucluse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France



