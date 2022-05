Premières de théâtre d’Acte un Bessines-sur-Gartempe Bessines-sur-Gartempe Bessines-sur-GartempeBessines-sur-Gartempe Catégories d’évènement: Bessines-sur-Gartempe

Haute-Vienne

Premières de théâtre d’Acte un Bessines-sur-Gartempe Bessines-sur-Gartempe, 21 mai 2022, Bessines-sur-GartempeBessines-sur-Gartempe. Premières de théâtre d’Acte un Bessines-sur-Gartempe Bessines-sur-Gartempe

2022-05-21 – 2022-05-22

Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne Bessines-sur-Gartempe Samedi 21 et dimanche 22 mai, heure à définir, centre Gérard Philipe. Gratuit. Acte Un 06 06 47 14 77. Venez applaudir et soutenir les élèves d’Acte Un qui vous montrerons en avant-première leurs spectacles de l’année. Samedi 21 et dimanche 22 mai, heure à définir, centre Gérard Philipe. Gratuit. Acte Un 06 06 47 14 77. Bessines-sur-Gartempe Bessines-sur-Gartempe

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bessines-sur-Gartempe, Haute-Vienne Autres Lieu Bessines-sur-Gartempe Bessines-sur-Gartempe Adresse Ville Bessines-sur-GartempeBessines-sur-Gartempe lieuville Bessines-sur-Gartempe Bessines-sur-Gartempe Departement Haute-Vienne

Premières de théâtre d’Acte un Bessines-sur-Gartempe Bessines-sur-Gartempe 2022-05-21 was last modified: by Premières de théâtre d’Acte un Bessines-sur-Gartempe Bessines-sur-Gartempe Bessines-sur-Gartempe Bessines-sur-Gartempe 21 mai 2022 Bessines-sur-Gartempe Haute-Vienne

Bessines-sur-GartempeBessines-sur-Gartempe Haute-Vienne