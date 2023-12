Première session du cycle « Conférences Capitales » : État de droit et droits humains dans le monde : où en sommes-nous ? Hôtel de Ville Paris, 11 décembre 2023 09:00, Paris.

Le lundi 11 décembre 2023

de 09h00 à 13h00

Conférences internationales organisées par la Ville de Paris dans la perspective des JOP2024 (« Conférences Capitales »).

Dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui verront le monde entier défiler dans la capitale, la Maire de Paris a souhaité mettre en lumière des exigences en matière de droits qui, si elles ne pouvaient être formellement reprises et imposées par le Comité international olympique comme critères pour les futures villes hôtes d’évènements olympiques, deviendraient néanmoins des horizons partagés, ou des attentes légitimes. L’idée étant que les JOP2024 constituent l’occasion de faire avancer des sujets prioritaires, sur lesquels les futurs villes et pays candidats auraient à se positionner. Ces exigences seront discutées lors de conférences internationales organisées à l’Hôtel de Ville de Paris entre décembre 2023 et juillet 2024.

La première d’entre elles se tiendra le lundi 11 décembre 2023, au lendemain de la Journée internationale des droits de l’Homme qui sera cette année marquée par le 75ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Trois tables rondes permettront de faire le point sur les droits humains en 2023, de parler des menaces pesant sur les démocraties, et d’ouvrir une réflexion sur les droits des générations futures (questions environnementales, numériques et patrimoniales notamment). Seront présents des Prix Nobel, Citoyens d’honneur de la Ville de Paris, représentants d’institutions et d’ONG internationales.

Déroulé :



8h30 : ouverture des portes

9h15 : ouverture de la conférence par la Maire de

Paris + message vidéo (préenregistré) de Volker Türk, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme

09h30-10h30 : TR#1 – « Les démocratie

menacées »

État des lieux des risques pesant sur les démocraties

modernes (montée des extrêmes et des populismes, désinformation…).

Panel :

–

Maria RESSA,

journaliste philippine, Nobel de la Paix 2021

–

Christophe DELOIRE,

DG de Reporters Sans Frontières

–

Claire HEDON,

Défenseur des Droits

–

Patrick BAUDOUIN,

Président de la Ligue des Droits de l’Homme

–

Eva ILLOUZ,

Sociologue (sur les populismes en Israël notamment)

10h45-11h45 : TR#2 – « Droit

européen et droit international : un cadre protecteur face aux dérives

? »

L’évolution du droit international pour faire face aux

nouveaux enjeux ; Statut de Rome de la CPI, CEDH, CNCDH, etc.

Panel :

–

Luis MORENO-OCAMPO,

ancien Procureur général de la CPI

–

Matthias GUYOMAR,

juge à la CEDH

–

Jean-Marie

BURGUBURU, Président de la CNCDH

–

Emmanuel DECAUX,

ancien président du Comité « Disparitions forcées », ancien vice-président du

CNCDH, président de l’Institut international de Droits de l’Homme – Fondation

René Cassin

–

Eléonore MOREL,

Présidente de la FIDH

12h00-13h00 : TR#3 – « Quels droits pour

les générations futures ? »

Droit des femmes et des enfants, droit de

l’environnement (notion d’écocide), peuples autochtones.

Panel :

–

Francisco JAVIER

VERA, jeune militant écologiste colombien

–

Hauwa IBRAHIM,

avocate spécialisée droit des femmes et des enfants, Prix Sakharov et CH 2005

–

Adeline HAZAN,

Présidente d’UNICEF France

–

Corinne LEPAGE,

avocate et femme politique

–

Peuples

autochtones : Raoni METUKTIRE, chef amérindien, CH 2011

13h00-13h15 : clôture

Hôtel de Ville 5, rue de Lobau 75004 Paris

